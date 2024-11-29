В Самаре более 90 перекрестков оборудуют светофорами

В Самаре собираются оборудовать светофорами более 90 нерегулируемых дорожных перекрестков. В городе продолжают создание интеллектуальной транспортной системы. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
«Техническое оснащение участков синхронизируем с ремонтом дорог. Приоритет отдадим оборудованию “умных пешеходных переходов” вблизи учебных заведений», — сказал и.о. главы города Самара Иван Носков.
На сегодняшний день более 200 участков уже оборудованы современными средствами организации дорожного движения. Здесь установили дорожные знаки, светофоры, пешеходные ограждения, островки безопасности, искусственные неровности, нанесли разметку и обустроили тротуары с безопасными выходами на перекрестки.
Кроме того, на шести опасных участках установили светофоры с желтым миганием, которые предупреждают водителей об опасности. На 40 объектах скорректировали режим работы. В темное время суток они переходят в режим желтого мигания, что повышает безопасность и экономит электроэнергию.