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Собянин: новый участок Киевского шоссе повысит его пропускную способность

На 53-м километре Киевского шоссе построили и реконструировали 2,6 километра дорог, установили шумозащитные экраны, а также сделали разворотную эстакаду из центра в сторону Центральной кольцевой автомобильной дороги.

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В Москве открылось движение на 53-м километре Киевского шоссе рядом с поселком Селятино. В этом районе построили и реконструировали 2,6 километра дорог, установили шумозащитные экраны, а также сделали разворотную эстакаду из центра в сторону Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД). Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

«Новый участок повысит пропускную способность Киевского шоссе за счет увеличения числа полос и разгрузит юго-западный сектор ЦКАД», — написал мэр Москвы.

Благодаря открытию небольшого, но важного участка дороги также улучшится транспортная доступность поселка Селятино, деревень Софьино и Алабино.

Собянин Сергей
строительство