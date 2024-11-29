Собянин: новый участок Киевского шоссе повысит его пропускную способность

В Москве открылось движение на 53-м километре Киевского шоссе рядом с поселком Селятино. В этом районе построили и реконструировали 2,6 километра дорог, установили шумозащитные экраны, а также сделали разворотную эстакаду из центра в сторону Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД). Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.
«Новый участок повысит пропускную способность Киевского шоссе за счет увеличения числа полос и разгрузит юго-западный сектор ЦКАД», — написал мэр Москвы.
Благодаря открытию небольшого, но важного участка дороги также улучшится транспортная доступность поселка Селятино, деревень Софьино и Алабино.