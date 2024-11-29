В Волгограде промышленным альпинистам готовы платить 154 тысячи

В течение последнего осеннего месяца работодатели региона разместили более 17 тысяч вакансий, что на 11% больше по сравнению с концом 2023 года. В списке можно найти как массовые профессии — продавцы, грузчики, курьеры, водители, так и редкие и необычные предложения.