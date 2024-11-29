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В Волгограде промышленным альпинистам готовы платить 154 тысячи

Таковы результаты исследования.

Аналитики hh.ru представили рейтинг самых необычных и редких вакансий на рынке труда Волгоградской области за ноябрь 2024 года.

В течение последнего осеннего месяца работодатели региона разместили более 17 тысяч вакансий, что на 11% больше по сравнению с концом 2023 года. В списке можно найти как массовые профессии — продавцы, грузчики, курьеры, водители, так и редкие и необычные предложения.

В этом месяце среди самых нестандартных вакансий в Волгоградской области оказался промышленный альпинист — специалист, который будет выполнять работы по тепловой изоляции и антикоррозийной защите на высоте. Заработная плата начинается от 154 тыс. рублей на руки.

Редкой востребованной профессией стал водолаз — работа связана с выполнением водолазных спусков на объектах ПАО «ММК» на глубинах до 10 метров, а также осмотром технологического оборудования. Зарплата составляет от 69 тыс. рублей до вычета налогов, с релокацией в Магнитогорск.

Часто требуется сиделка — предложение с доходом до 50 тыс. рублей на руки. Работодатели ищут дробильщика металлокорда — специалиста, занимающегося дроблением и размолом металлокорда с использованием специализированного оборудования, а также его ремонтом и обслуживанием. Зарплата начинается от 52 тыс. рублей до вычета налогов.

занятость