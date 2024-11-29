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Не больше 20: Центробанк объяснил, сколько пластиковых карт смогут открыть узбекистанцы

Центральный банк Узбекистана официально разъяснил слухи, распространившиеся в социальных сетях, о том, что физическим лицам якобы разрешат иметь только одну банковскую карту.

Эти заявления не соответствуют действительности. Вместо этого обсуждается введение новых временных норм, регулирующих количество пластиковых карт, которые может открыть один человек. В частности, суммарно каждый гражданин сможет открыть до 20 пластиковых карт.

Какие ограничения предлагаются?

Для предотвращения мошеннических операций и минимизации использования счетов и карт в противоправных схемах планируется ограничить количество карт, которые физическое лицо может зарегистрировать:

  • До 5 карт в одном банке.
  • До 20 карт во всех банках суммарно.

Эти ограничения будут действовать для всех типов карт, включая виртуальные и ко-бейджинговые.

Важно: ограничения не распространяются на карты, открытые в иностранной валюте.

Почему это необходимо?

Анализ использования банковских карт показал, что значительное количество карт, зарегистрированных на одно физическое лицо, часто используется в мошеннических целях. В ряде случаев владельцы карт даже не подозревали, что их счета задействованы в противоправных схемах.

На сегодняшний день:

  • 97% владельцев банковских карт (22 млн человек) имеют не более 5 карт.
  • 3% владельцев (около 770 тысяч человек) используют от 5 до 20 карт.
  • 0,03% (около 7 тысяч человек) владеют более 20 картами.

Центробанк заверил, что новые правила не создадут неудобств для граждан, которые используют карты для повседневных платежей. Основная цель — регулирование деятельности банков и обеспечение безопасности транзакций.

Что дальше?

Центральный банк сообщил, что продолжит наблюдать за ситуацией и доработает нормы с учётом общественного мнения. После завершения подготовки требований они будут представлены на обсуждение широкой общественности и журналистов. Нововведения призваны сделать систему банковских карт более прозрачной и безопасной, сохраняя удобство для законопослушных граждан и препятствуя злоупотреблениям.