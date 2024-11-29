Не больше 20: Центробанк объяснил, сколько пластиковых карт смогут открыть узбекистанцы

Центральный банк сообщил, что продолжит наблюдать за ситуацией и доработает нормы с учётом общественного мнения. После завершения подготовки требований они будут представлены на обсуждение широкой общественности и журналистов. Нововведения призваны сделать систему банковских карт более прозрачной и безопасной, сохраняя удобство для законопослушных граждан и препятствуя злоупотреблениям.