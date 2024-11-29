Не больше 20: Центробанк объяснил, сколько пластиковых карт смогут открыть узбекистанцы

Эти заявления не соответствуют действительности. Вместо этого обсуждается введение новых временных норм, регулирующих количество пластиковых карт, которые может открыть один человек. В частности, суммарно каждый гражданин сможет открыть до 20 пластиковых карт.
Какие ограничения предлагаются?
Для предотвращения мошеннических операций и минимизации использования счетов и карт в противоправных схемах планируется ограничить количество карт, которые физическое лицо может зарегистрировать:
- До 5 карт в одном банке.
- До 20 карт во всех банках суммарно.
Эти ограничения будут действовать для всех типов карт, включая виртуальные и ко-бейджинговые.
Важно: ограничения не распространяются на карты, открытые в иностранной валюте.
Почему это необходимо?
Анализ использования банковских карт показал, что значительное количество карт, зарегистрированных на одно физическое лицо, часто используется в мошеннических целях. В ряде случаев владельцы карт даже не подозревали, что их счета задействованы в противоправных схемах.
На сегодняшний день:
- 97% владельцев банковских карт (22 млн человек) имеют не более 5 карт.
- 3% владельцев (около 770 тысяч человек) используют от 5 до 20 карт.
- 0,03% (около 7 тысяч человек) владеют более 20 картами.
Центробанк заверил, что новые правила не создадут неудобств для граждан, которые используют карты для повседневных платежей. Основная цель — регулирование деятельности банков и обеспечение безопасности транзакций.
Что дальше?
Центральный банк сообщил, что продолжит наблюдать за ситуацией и доработает нормы с учётом общественного мнения. После завершения подготовки требований они будут представлены на обсуждение широкой общественности и журналистов. Нововведения призваны сделать систему банковских карт более прозрачной и безопасной, сохраняя удобство для законопослушных граждан и препятствуя злоупотреблениям.