В Перми представили проект застройки микрорайона ДКЖ на 10 тысяч человек

Микрорайон ДКЖ включит четыре зоны: «Арт» — с нестандартными фасадами в районе краевой музыкальной школы, «Локо» — с эстетикой ж/д путей на новом Углеуральском бульваре, «ДКЖ Парк» — с кварталом фоновых фасадов рядом с Дворцом железнодорожников, «Сити» — уникальный цифровой кластер. В каждой зоне появятся высотки до 25 этажей, «Сити» — 40-этажный небоскреб.