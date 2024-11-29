В Перми представили проект застройки микрорайона ДКЖ на 10 тысяч человек

На заседании краевого градсовета рассмотрели концепцию нового микрорайона «Дворец культуры железнодорожников» в Перми. Комплексное развитие территории (КРТ) разработали в формате «15-минутного города», когда все необходимые места находятся в шаговой доступности.
Застройщик планирует возвести здания общей площадью 359,1 тыс. кв. метров для 10 тыс. человек. В новом микрорайоне ДКЖ также построят «умную школу» на 1,4 тыс. учащихся, «умный детсад» на 200 воспитанников, обустроят около 10 скверов и общественных пространств. Площадь КРТ составит 25,3 га.
Микрорайон ДКЖ включит четыре зоны: «Арт» — с нестандартными фасадами в районе краевой музыкальной школы, «Локо» — с эстетикой ж/д путей на новом Углеуральском бульваре, «ДКЖ Парк» — с кварталом фоновых фасадов рядом с Дворцом железнодорожников, «Сити» — уникальный цифровой кластер. В каждой зоне появятся высотки до 25 этажей, «Сити» — 40-этажный небоскреб.
Комплексным развитием территории ДКЖ займется девелопер «КОРТРОС», пояснил «Коммерсант-Прикамье». Строительство планируют начать в 2025 году, завершить — в 2033 году. Территория ограничена улицами Учительской, Боровой, Каменского, Папанинцев, Переселенческой, Гатчинской и Энгельса. Объем инвестиций составит более 25 млрд руб.
В районе ДКЖ Перми построят небоскреб высотой 105 метров.