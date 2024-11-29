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Топ-10 самых дефицитных специалистов в Беларуси. Какие зарплаты им готовы платить?

В 2024 году первая тройка самых востребованных специальностей в Беларуси остается неизменной: продавцы, менеджеры по продажам и водители. Исследовательский центр rabota.by составил топ-10 вакансий на рынке труда.

Кроме этих специалистов, чаще всего наниматели ищут: бухгалтеров, поваров и кондитеров, уборщиков, грузчиков, упаковщиков-комплектовщиков, учителей и разнорабочих.

Интересно, что у лидера топ-10 далеко не самые большие доходы. Медианная зарплата по рынку продавцов-консультантов и кассиров — всего 1110 рублей, а максимальная — 1665.

У «продажников» медианный доход — 1985 рублей, а самая высокооплачиваемая вакансия — 3785. У водителей соответственно — 2010 и 4300 рублей.

Самая низкая медианная зарплата у уборщиков — 860 рублей, а максимальное предложение на рынке — 1410. Самая высокая — у программистов: здесь медианная составляет 3185 рублей, а максимальная — 8725.