Топ-10 самых дефицитных специалистов в Беларуси. Какие зарплаты им готовы платить?

Кроме этих специалистов, чаще всего наниматели ищут: бухгалтеров, поваров и кондитеров, уборщиков, грузчиков, упаковщиков-комплектовщиков, учителей и разнорабочих.
Интересно, что у лидера топ-10 далеко не самые большие доходы. Медианная зарплата по рынку продавцов-консультантов и кассиров — всего 1110 рублей, а максимальная — 1665.
У «продажников» медианный доход — 1985 рублей, а самая высокооплачиваемая вакансия — 3785. У водителей соответственно — 2010 и 4300 рублей.
Самая низкая медианная зарплата у уборщиков — 860 рублей, а максимальное предложение на рынке — 1410. Самая высокая — у программистов: здесь медианная составляет 3185 рублей, а максимальная — 8725.