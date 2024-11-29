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В Ташкентской области открылась «Глобальная промышленная зона Остим»

ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. В рамках визита делегации турецких деловых кругов во главе с председателем объединеной промышленной зоны «Остим» Орханом Айдином в Ташкенте состоялся узбекско-турецкий бизнес-форум. Об этом сообщает пресс-служба МИПТ.

По информации ведомства, в мероприятии приняли участие заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли Акрам Алиев, руководители региональных администраций, свободных экономических и промышленных зон, главы более 200 крупных компаний, работающих в сферах производства электротехнической и химической продукции, строительных материалов, IT, металлургии, образования, туризма, торговли и других направлениях.

В ходе форума спикеры отметили значительный рост показателей многоплановых отношений между двумя странами. За последние пять лет объем взаимной торговли увеличился в 1,3 раза до $3,1 млрд. Подписано Соглашение о преференциальной торговле, ведется активная работа над расширением перечня товаров в его рамках.

За последние 5 лет количество совместных предприятий выросло почти в три раза и достигло 1903 единиц. Только с начала года было открыто более 300 новых турецких компаний. В 2023-м году были освоены $1,2 млрд инвестиций.

Свыше 12 крупных компаний Турции осуществляют крупные проекты в сферах горнодобывающей промышленности и геологии, производстве текстильной продукции, фармацевтике, сельском хозяйстве, автомобильной промышленности и энергетике.

В ходе форума турецким компаниям представлены созданные в Узбекистане благоприятные условия для инвестиционной деятельности. Среди основных аспектов -налоговые и таможенные льготы, работа над вступлением в ВТО и создание в стране многочисленных свободно-экономических и промышленных зон с развитой инфраструктурой и инженерными коммуникациями.

«Выражена готовность оказать всестороннее содействие турецким компаниям в успешной реализации как текущих проектов, так и новых инвестиционных инициатив.», — отметили в МИПТ.

В рамках Форума также состоялись B2B переговоры, позволившие предпринимателям двух стран завязать новые полезные знакомства, обсудить детали организации новых совместных проектов.

В соответствии с программой, также состоялось открытие «Глобальной промышленной зоны Остим» в Зангиатинском районе Ташкентской области. Организаторы призвали турецкие компании к активному созданию здесь своих производственных площадок, задействуя полный комплекс комфортных условий для ведения бизнеса, созданных на территории новой промзоны.

Справочно: Территория промышленной зоны «Остим» составляет 100 га. Общая стоимость проекта — $150 млн. Зона оснащена всеми инженерными коммуникациями, строится солнечная электростанция для обеспечения части потребностей. Кластерный подход к созданию зоны включает в себя социальные объекты: торговый центр, поликлинику, школу, гостиницу, R&D по исследованиям и сертификации, а также профессиональный колледж, в котором молодые люди будут обучаться профессиям, востребованным у производственных предприятий, расположенных на территории зоны.

экономика