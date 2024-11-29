Автоэксперт Мосеев: автомобили подорожают до 15% из-за слабого рубля

Помимо валютного курса, цены толкает вверх высокая ключевая ставка ЦБ, делающая кредиты дорогими, а также выросший утилизационный сбор, новый этап повышения которого произойдет в 2025 году. Аргумент против дальнейшего увеличения цен — снижение спроса на машины в ноябре из-за их общего подорожания и высоких ставок по кредитам. В то же время у дилеров не остается финансовых возможностей для предоставления скидок, сказал Тюктеев.