Банковские карты могут не работать в Беларуси 30 ноября

Клиентов банков проинформировали, что с 03.20 до 6.00 часов могут происходить краткосрочные перерывы в обслуживании держателей карт банков. Могут не срабатывать карты в сети магазинов, сервисах, банкоматах и устройствах самообслуживания, которые пользуются услугами центра.