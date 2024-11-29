Банковские карты могут не работать в Беларуси 30 ноября

В Беларуси в субботу, 30 ноября, возможны сбои в работе банковских платежных карт ряда крупных банков страны. О сбоях в работе предупредили белорусов в Банковском процессинговом центре.
Так, банковские карточки могут не работать в Беларуси ночью и утром 30 ноября. Это связано с проводимыми технологическими работами на сетевом оборудовании центра.
Клиентов банков проинформировали, что с 03.20 до 6.00 часов могут происходить краткосрочные перерывы в обслуживании держателей карт банков. Могут не срабатывать карты в сети магазинов, сервисах, банкоматах и устройствах самообслуживания, которые пользуются услугами центра.
— Рекомендуется иметь при себе альтернативные способы оплаты в данный временной промежуток, — прокомментировали в Банковском процессинговом центре.
Напомним, что Банковский процессинговый центр работает с рядом крупных банков Беларуси, в том числе с «Беларусбанком», «Белагропромбанком», «Паритетбанком», «Банком “Решение”, “Нео Банком Азия”, “Цептер Банком”, “БСБ Банком”.
Тем временем МАРТ определил перечень алкоголя для свободного ввоза в Беларусь в 2025 году.
Кстати, ранее МАРТ объявил о старте новогодних скидок 10% в Беларуси.