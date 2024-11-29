В Екатеринбурге на достройку Ледовой арены выделят еще 1,5 миллиарда

— Комплекс будет способен обеспечить проведение спортивных соревнований высочайшего уровня — вплоть до чемпионатов Европы и Мира — как минимум по 11 видам спорта, в том числе хоккею, баскетболу, фигурному катанию, гандболу, мини-футболу, боксу, единоборствам, а также крупных конференций и концертов, — рассказали в департаменте информационной политики.