В Екатеринбурге на достройку Ледовой арены выделят еще 1,5 миллиарда рублей. Корректировки внесены в программах управления госсобственностью на 2024 и 2025 год.
Так, в 2024 году направят еще миллиард рублей. В 2025 году дополнительно выделят 500 миллионов. Корректировки поддержал комитет по развитию промышленности Законодательного собрания региона. Завершить все работы планируется в 2025 году.
Напомним, что строительство Ледовой арены началось в 2019 году. Открыть ее планировали еще в 2022 году.
— Комплекс будет способен обеспечить проведение спортивных соревнований высочайшего уровня — вплоть до чемпионатов Европы и Мира — как минимум по 11 видам спорта, в том числе хоккею, баскетболу, фигурному катанию, гандболу, мини-футболу, боксу, единоборствам, а также крупных конференций и концертов, — рассказали в департаменте информационной политики.