Доллар подешевел впервые с начала ноября

МИНСК, 29 ноя — Sputnik. В первый раз с начала ноября американский доллар ослаб к белорусскому рублю, свидетельствуют данные торгов Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).
Курс составил 3,5701 рубля, то есть снизился на 0,70%. По объему сделок на этот раз американская валюта заняла второе место по объему сделок — 16,5 миллиона долларов.
Евро тоже теперь дешевле (минус 1,5%) — 3,7950 рубля. Масштаб сделок совсем небольшой — около 0,1 миллиона в долларовом эквиваленте.
Ранее европейская валюта дешевела с 5 по 14 ноября, а затем стала расти, и сейчас курс снова упал. Тенденция к подорожанию доллару была еще до президентских выборов в США, но затем рост стал устойчивыми и динамичным не только к белорусскому рублю, но и другим валютам.
Российский рубль с 13 ноября на БВФБ дешевел. Если в начале месяца курс был выше 3,4 белорусского рубля за сотню, то к 28 ноября составил менее 3,3. На пятницу он равен 3,2891. Это на 0,16% выше, чем в предыдущий день. Объем сделок — около 41,9 миллиона в пересчете на доллары, то есть масштабы торгов с этой валютой на БВФБ самые большие.
Юань укрепился на 0,51% до 4,9308 рубля за десятку. Объем сделок — 11,1 в пересчете на доллары. Китайская валюта устойчиво растет с 12 ноября.