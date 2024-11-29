Доллар подешевел впервые с начала ноября

Российский рубль с 13 ноября на БВФБ дешевел. Если в начале месяца курс был выше 3,4 белорусского рубля за сотню, то к 28 ноября составил менее 3,3. На пятницу он равен 3,2891. Это на 0,16% выше, чем в предыдущий день. Объем сделок — около 41,9 миллиона в пересчете на доллары, то есть масштабы торгов с этой валютой на БВФБ самые большие.