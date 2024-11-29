Власти рассказали, что изменится в работе транспорта Челябинска с 1 декабря

В первый официальный день зимы запустят новый автобусный маршрут по регулируемому тарифу — № 25 Т, от проследует от Технического колледжа до ЧКПЗ по улицам Гагарина, Новороссийская, Машиностроителей, Копейскому шоссе. Маршрут будет обслуживаться четырьмя автобусами малого класса, интервал движения составит 18 минут. Он будет действовать до момента возобновления работы троллейбусного маршрута № 25.