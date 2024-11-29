Власти рассказали, что изменится в работе транспорта Челябинска с 1 декабря

Автобус КМ3, он следует от Теплотехнического института (Калининский район) до улицы Харлова (Ленинский район), завершает работу 30 ноября.
Для поездок горожанам предлагают пользоваться автобусами № 19, 32 и 91, троллейбусом № 10.
В первый официальный день зимы запустят новый автобусный маршрут по регулируемому тарифу — № 25 Т, от проследует от Технического колледжа до ЧКПЗ по улицам Гагарина, Новороссийская, Машиностроителей, Копейскому шоссе. Маршрут будет обслуживаться четырьмя автобусами малого класса, интервал движения составит 18 минут. Он будет действовать до момента возобновления работы троллейбусного маршрута № 25.
Кроме того, автобус № 56А, он следует от ж/д вокзала до улицы Шмакова перейдет на обслуживание более вместительными машинами среднего класса. Предусмотрена работа на линии 12 автобусов.