В автопарке Краснодара появились 23 новых автобуса

Низкопольные автобусы марки ПАЗ оснащены кондиционерами, видеонаблюдением, автоматической электронной оплатой, информационным табло и датчиками пассажиропотока. В автобусе одновременно могут ехать более 50 пассажиров. Для жителей города в транспорте предусмотрен пандус для детских и инвалидных колясок и место для них в салоне.