В автопарке Краснодара появились 23 новых автобуса

Новые машины осмотрели и проверили на соответствие техническим и эксплуатационным требованиям. По словам заместителя директора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Виктора Балацкого, половина общественного транспорта в Краснодаре нуждается в обновлении. Ежедневно на линию выходят около 1,5 тыс. транспортных средств.
Низкопольные автобусы марки ПАЗ оснащены кондиционерами, видеонаблюдением, автоматической электронной оплатой, информационным табло и датчиками пассажиропотока. В автобусе одновременно могут ехать более 50 пассажиров. Для жителей города в транспорте предусмотрен пандус для детских и инвалидных колясок и место для них в салоне.
В администрации города подчеркнули, что новые автобусы будут работать на маршрутах: № 140А «Бальнеолечебница — хутор Черников», № 163А «Бальнеолечебница — 21 км Ростовского шоссе», № 155А «Бальнеолечебница — НСТ “Кубанская Нива”, № 160А “Бальнеолечебница — НСТ “Дубки”, № 121А “Исторический парк “Россия — Моя история” — Мегацентр “Красная площадь” — хутор Черников”, № 102А “Краснодарская ТЭЦ — НСТ “Дружба” и № 101А “Улица Московская — хутор Октябрьский”.