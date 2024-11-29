Стартапы в Беларуси смогут выпускать свои токены

В Finstore говорят, что такие запросы поступают на протяжении двух лет. В том числе от компаний, которые занимаются оптовой торговлей или технологиями. Обычно у них нет финансовой отчетности или она минимальна, так как компания работает меньше года. В итоге стартапы не могли привлекать инвестиции через токены. За финансовой поддержкой они в том числе зачастую обращались к лизинговым компаниям, которые уже размещаются на площадке.