Стартапы в Беларуси смогут выпускать свои токены

В Беларуси достаточно жесткие требования регулятора к компаниям, которые хотят стать эмитентом токенов. По словам Александра, сейчас разрабатывают методику по допуску так называемых нулевых компаний, то есть стартапов. Естественно, требования для них будут снижены.
Следующий шаг — на платформе сформируют отдельный сегмент для таких эмитентов, где будет предупреждение о высокой степени риска. В итоге инвесторы получат новый продукт.
В Finstore говорят, что такие запросы поступают на протяжении двух лет. В том числе от компаний, которые занимаются оптовой торговлей или технологиями. Обычно у них нет финансовой отчетности или она минимальна, так как компания работает меньше года. В итоге стартапы не могли привлекать инвестиции через токены. За финансовой поддержкой они в том числе зачастую обращались к лизинговым компаниям, которые уже размещаются на площадке.
«Мы позволим подобным компаниям на основании их бизнес-плана и нашей методики становиться эмитентами», — говорит Александр Сивец.
Предполагают, что такая возможность появится у стартапов к началу весны. На площадке считают, что для них это будет хорошим шансом, так как токены увидят 18 тыс. инвесторов.