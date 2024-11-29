Какие изменения произойдут в железнодорожной отрасли Узбекистана — в стране обновили закон

В новую версию вошел более широкий набор понятий и определений. В частности, железнодорожный транспорт подразделяется на ж/д транспорт общего и необщего пользования. Кроме того, урегулирован порядок использования железнодорожной инфраструктуры общего пользования и деятельность оператора инфраструктуры, права и обязанности перевозчиков.