Какие изменения произойдут в железнодорожной отрасли Узбекистана — в стране обновили закон

ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев подписал закон «О железнодорожном транспорте» в новой редакции, сообщает информационно-правовой портал Norma.
Как отмечается, обновленный документ направлен на создание условий для предпринимательской деятельности в транспортной сфере, широкое привлечение иностранных инвестиций и совершенствование международного сотрудничества в сфере железнодорожных перевозок.
В новую версию вошел более широкий набор понятий и определений. В частности, железнодорожный транспорт подразделяется на ж/д транспорт общего и необщего пользования. Кроме того, урегулирован порядок использования железнодорожной инфраструктуры общего пользования и деятельность оператора инфраструктуры, права и обязанности перевозчиков.
Теперь тарифы на железнодорожном транспорте будут формироваться на основе рыночных принципов. Отменена практика государственного регулирования цен на услуги по предоставлению грузовых вагонов, перевозке пассажиров в высокоскоростных и скоростных поездах.
Также содержатся нормы возмещения убытков перевозчика железнодорожного транспорта, порядок их компенсации за счет средств госбюджета.
Законом определяются конкретные направления привлечения инвестиций на развитие железнодорожной инфраструктуры, источники финансирования строительства и реконструкции железных дорог общего и необщего пользования и вокзалов.
Документ дает право отдельным категориям пассажиров на бесплатный проезд по железной дороге.
Закон вступит в силу в январе 2025 года, за исключением статей 1−29, 31−57, которые вводятся в действие через шесть месяцев со дня официального опубликования документа.