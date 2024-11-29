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В Новороссийске строительство транспортного узла завершат в 2027 году

В Новороссийске строительство транспортного узла завершат в 2027 году, сообщает «Ведомости Юг» со ссылкой на пресс-службу администрации города-героя.

В настоящее время специалисты строят подпорные стены, сети тепловодоснабжения и канализации. Также ведется строительство мостов и путепроводов на участке Кирилловский — парк «Нижний». Эти работы планируют завершить до конца 2024 года.

В следующем году реконструируют путепровод, обустроят верхнее строение пути на том же участке.

В 2026 специалисты планируют закончить строительство подпорных стен на участке Кирилловский — парк «Б». Завершить устройство земляного полотна и автодороги планируют в первом квартале 2027 года.