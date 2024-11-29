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Краснодар оказался в конце рейтинга городов РФ по качеству жизни

Краснодар опустился на 43-е место из 50 в рейтинге российских городов по качеству жизни, подготовленном Финансовым университетом при Правительстве РФ по итогам 2024 года. Город набрал 62 балла из возможных 100, что значительно ниже прошлогоднего результата в 71,2 балла и 14-го места в аналогичном рейтинге.

Источник: Новая Кубань

Среди факторов, повлиявших на снижение показателей, эксперты выделили неудовлетворительное состояние экологии, проблемы в системе образования, недостаточное развитие культурной сферы, а также сложные условия для ведения бизнеса. Кроме того, отмечается высокий уровень тревожности населения и готовность многих жителей к переезду.

Для составления рейтинга анализировались такие показатели, как доступность жилья, качество медицинских услуг, состояние транспорта, дорог и ЖКХ, а также уровень материального благополучия населения и пр. Эти данные легли в основу индекса качества жизни, который определяет позиции городов в списке.

В то же время Сочи, другой город Краснодарского края, улучшил свои результаты, поднявшись на 4-е место с 71,8 балла. В прошлом году Сочи занимал 6-ю строчку.

Улучшение инфраструктуры и развитие социальной сферы могли бы помочь городу вернуть прежние позиции.

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