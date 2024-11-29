Краснодар оказался в конце рейтинга городов РФ по качеству жизни

Среди факторов, повлиявших на снижение показателей, эксперты выделили неудовлетворительное состояние экологии, проблемы в системе образования, недостаточное развитие культурной сферы, а также сложные условия для ведения бизнеса. Кроме того, отмечается высокий уровень тревожности населения и готовность многих жителей к переезду.



Для составления рейтинга анализировались такие показатели, как доступность жилья, качество медицинских услуг, состояние транспорта, дорог и ЖКХ, а также уровень материального благополучия населения и пр. Эти данные легли в основу индекса качества жизни, который определяет позиции городов в списке.



В то же время Сочи, другой город Краснодарского края, улучшил свои результаты, поднявшись на 4-е место с 71,8 балла. В прошлом году Сочи занимал 6-ю строчку.



Улучшение инфраструктуры и развитие социальной сферы могли бы помочь городу вернуть прежние позиции.