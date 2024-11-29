Премьер Головченко сказал, что берет в столовой отварную индейку и всем советует

Премьер-министр Роман Головченко сказал, что в Беларуси будут наращивать производство мяса индейки. Об этом глава Совмина высказался во время рабочей командировки в Копыльский район, сообщает телеграм-канал «Правительство Беларуси».
Так, заслушав доклад о реализации агрокомбинатом «Дзержинский» инвестпроекта по выращиванию индейки, Головченко сказал, что ее производство в республике следует увеличить.
Премьер также отметил, что в сравнении с 2021-м в Беларуси объемы производства мяса индейки уже возросли больше, чем в три раза. Также белорусская индейка отправляется на экспорт.
— Более 1200 тонн поставили в Россию за 9 месяцев текущего года, — констатировал премьер.
Головченко заметил, что хотя в России есть и свои достаточно большие мощности по производству этой продукции — свыше 400 тысяч тонн объемы производства, но и белорусская индейка там довольно активно продается. А затем добавил, что в Беларуси нарастят производство индейки.
— Производство мяса индейки в Беларуси будет увеличиваться, — отметил он.
При этом Головченко признался, что и сам он предпочитает блюда из индейки.
— Да, кстати очень хорошее вкусное мясо. Я даже у нас в столовой очень часто беру отварное филе индейки. Всем советую, — рекомендовал белорусский премьер.
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