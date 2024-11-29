Курс доллара и курс евро в Беларуси снизились 29 ноября перед выходными

В Беларуси перед выходными понизились курс доллара и курс евро, но выросли курс юаня и российского рубля. Подробную информацию по итогам валютных торгов в пятницу, 29 ноября, опубликовали на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
Так, перед выходными 30 ноября и 1 декабря, доллар и евро подешевели, а российский рубль и юань потяжелели в валютной корзине.
В частности, в средневзвешенном выражении курс доллара потерял 0,70%, что опустило его курсовое значение до 3,5701 белорусского рубля.
Европейская валюта понижена по итогам торгов на 1,50%, в среднем на бирже за 1 евро стали давать 3, 7950 белрубля.
А вот национальная валюта России прибавила 0,16%. За 100 российский рублей в среднем стали предлагать на бирже 3,2981 белрубля.
Китайский юань потяжелел в валютной корзине на 0,5%. Курсовое значение 10 юаней достигло 4,9308 белрубля.
Еще банковские карты могут не работать в Беларуси 30 ноября.
Тем временем МАРТ определил перечень алкоголя для свободного ввоза в Беларусь в 2025 году.