Сочи выделили 90 млн рублей на строительство вытрезвителя

Мэрия Сочи выбрала перспективный земельный участок для возведения данного объекта в Адлерском районе. Проводится экспертиза, чтобы удостовериться в его соответствии основным критериям: градостроительным нормам, транспортной доступности для быстрой доставки граждан, а также близости к инженерным коммуникациям и отсутствию ограничений по использованию. Для окончательного утверждения площадки требуются дополнительные согласования, в том числе с УВД города Сочи.