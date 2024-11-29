Сочи выделили 90 млн рублей на строительство вытрезвителя

На строительство вытрезвителя в Сочи из краевого бюджета выделили 90,2 миллиона рублей. Об этом «КП»-Кубань" рассказали в мэрии курорта.
«Бюджету города Сочи предоставлены краевые субвенции на исполнение данных полномочий на 2025 год в сумме 90 241,9 тысячи рублей», — говорится в сообщении.
Еще по 18,2 миллиона рублей выделят в 2026 и 2027 годах.
Данные средства будут использованы для создания специализированного учреждения, которое будет предоставлять помощь людям в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, а также для обеспечения его деятельности.
Мэрия Сочи выбрала перспективный земельный участок для возведения данного объекта в Адлерском районе. Проводится экспертиза, чтобы удостовериться в его соответствии основным критериям: градостроительным нормам, транспортной доступности для быстрой доставки граждан, а также близости к инженерным коммуникациям и отсутствию ограничений по использованию. Для окончательного утверждения площадки требуются дополнительные согласования, в том числе с УВД города Сочи.
В середине декабря депутаты Городского Собрания Сочи планируют рассмотреть проект решения о создании муниципального казенного учреждения для оказания помощи людям в состоянии опьянения.
После этого эксперты смогут начать разработку и утверждение технической и проектной документации. Конкурс на строительство специализированного учреждения и начало строительно-монтажных работ намечены на первое полугодие 2025 года после завершения всех подготовительных этапов.
Ранее сообщалось, что Сочи и Краснодар получат деньги на строительство вытрезвителей до конца года.