Кредитование реального сектора экономики в белорусских рублях увеличилось за последние 12 месяцев на 21,9%. Наибольшим спросом пользовались долгосрочные рублевые кредиты. Задолженность по ним выросла на конец октября в годовом выражении на 42,2%, в то время как по краткосрочным — на 6,5%.
Наиболее существенную долгосрочную поддержку среди субъектов хозяйствования получили предприятия обрабатывающей промышленности и торговли. Задолженность по кредитам в национальной валюте с их стороны увеличилась на конец октября в годовом выражении на 30% и 31% соответственно.
Также активно пользуются кредитами физические лица. Общий объем задолженности населения по кредитам на финансирование недвижимости увеличился за последние 12 месяцев на 18,9% до Br15,6 млрд на конец октября 2024 года, по кредитам на потребительские нужды — на 41,2% до Br9,3 млрд.
Поддержка банками экономики в октябре продолжала выполняться преимущественно в национальной валюте
29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поддержка банками экономики продолжала осуществляться преимущественно за счет кредитов в национальной валюте. Задолженность по рублевым кредитам, выданным банками юридическим и физическим лицам, на конец октября увеличилась в годовом выражении на 23,7%. При этом общий рост задолженности по кредитам составил 14,6%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Национального банка, сообщает БЕЛТА.
Кредитование реального сектора экономики в белорусских рублях увеличилось за последние 12 месяцев на 21,9%. Наибольшим спросом пользовались долгосрочные рублевые кредиты. Задолженность по ним выросла на конец октября в годовом выражении на 42,2%, в то время как по краткосрочным — на 6,5%.