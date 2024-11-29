Для предпринимателей Самарской области открывают новые возможности

Встречи с бизнесом проводятся в разных форматах, включая открытые диалоги с общественными объединениями предпринимателей, отраслевые встречи с привлечением региональных и федеральных экспертов и личные визиты на предприятия малого бизнеса. Директор швейной фабрики ProfiDress Руслана Сукаева рассказала, что ей помогли попасть на международную выставку, а теперь она планирует построить собственную швейную фабрику при поддержке региональных властей.