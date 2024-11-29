Для предпринимателей Самарской области открывают новые возможности

Вячеслав Федорищев в течение шести месяцев возглавляет Самарскую область. 31 мая президент России Владимир Путин назначил его врио губернатора. А 9 сентября Вячеслав Федорищев был избран главой региона. На это время были определены ключевые векторы развития региона. В Самарской области благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» создаются благоприятные условия для бизнеса и инвестиций.
— Одним из первых решений губернатора стал проект «Час предпринимателя», — напомнили в министерстве экономического развития и инвестиций Самарской области.
Благодаря такому формату предприниматели могут напрямую задать проблемные вопросы губернаторы, министрам, руководителям ведомств и муниципалитетов. На прием к главе региона приходил директор компании «Бисмарк» Дмитрий Василевский, рассказал о необходимости сертифицировать продукцию, и фирма уже получает помощь.
Для предпринимателей в Самарской области проводят ярмарки коопераций на площадке регионального центра «Мой бизнес». Также организуют встречи в различных форматах, привлекают на них региональных и федеральных экспертов.
Для предпринимателей региона запустили цикл ярмарок кооперации, на которой крупные предприятия презентуют свои потребности, а представители малого и среднего бизнеса могут напрямую обсудить условия и варианты сотрудничества. Такие ярмарки регулярно проходят на площадке регионального центра «Мой бизнес».
Встречи с бизнесом проводятся в разных форматах, включая открытые диалоги с общественными объединениями предпринимателей, отраслевые встречи с привлечением региональных и федеральных экспертов и личные визиты на предприятия малого бизнеса. Директор швейной фабрики ProfiDress Руслана Сукаева рассказала, что ей помогли попасть на международную выставку, а теперь она планирует построить собственную швейную фабрику при поддержке региональных властей.
В Самарской области создали единый ресурс для бизнеса на базе платформы «Решаем вместе». Обращения также можно подать через интернет-приемной губернатора, на сайтах органов власти
В приоритете у губернатора — поддержка креативного сектора. В регионе впервые провели грантовый конкурс для предпринимателей, которые работают в этой сфере. На него подали 100 заявок, 20 из которых признали победителями.