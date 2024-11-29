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Мэр рассказал, когда в Новосибирск прибудет 5-й пятивагонный состав для метро

К 2030 году поезда обновят полностью.

Источник: Комсомольская правда

Согласно заявлению мэра Максима Кудрявцева, власти Новосибирска успешно провели аукцион на покупку пятого пятивагонного состава для метрополитена.

— Итоги подведены сегодня. Поставщиком станет АО «Метровагонмаш». Подрядчик поставит состав до конца апреля 2026 года, — сообщили Кудрявцев в своем официальном телеграм-канале.

Градоначальник также напомним, что к 2030 году власти планируют полностью обновить подвижной состав новосибирского метро.

Ранее мы писали, что в следующем году на развитие нашего метрополитена собираются выделить полтора миллиарда рублей. Бюджет утвердили на заседания Законодательного собрания региона.

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