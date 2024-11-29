Проект бюджета Екатеринбурга прошел публичные слушания

Всего на мероприятие пришли 292 человека. Представители власти представили им проект главного финансового документа города. Доходная часть 2025 года составит 87,5 млрд рублей, 2026-го — 88,1 млрд, а 2027-го — 91,5 млрд. Расходы соответственно 90,6 млрд, 91,1 млрд и 92,7 млрд.