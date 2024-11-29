Жители Алматы продолжат получать компенсации за коммунальные услуги

Напомним, для получения социальной выплаты 9 категориям СУСН (ветераны ВОВ, ветераны боевых действий на территории других государств, приравненные по льготам к ветеранам ВОВ, лица с инвалидностью первой и второй групп, семьям, имеющим или воспитывающим детей с инвалидностью, многодетные матери, награждённые подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа», многодетные семьи, семьи лиц, погибших (умерших) при исполнении государственных или общественных обязанностей, воинской службы, при подготовке или осуществлении полета в космическое пространство, при спасении человеческой жизни, при охране правопорядка, пенсионеры по возрасту, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей) необходимо иметь постоянную регистрацию и местожительство в Алматы, подать заявление в отделы занятости и социальных программ районных акиматов города и предоставить удостоверение личности для идентификации.