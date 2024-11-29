«Не уплатишь налог — сразу в тюрьму». МНС прокомментировало очередной заграничный фейк о Беларуси

Но то, что попалось нам недавно на глаза, — из разряда «я думал, что это дно, и тут снизу постучали». Накручивая локон на палец, студентка польского вуза, окончившая у нас 11 классов, утверждает: в Беларуси бизнес запрещен. Вообще. И даже если бы кто-то здесь хотел стать ипэшником, не осилит налоги, ведь они для частников в два раза выше, чем у госпредприятий. «А не уплатишь — сразу в тюрьму!» — пугает якобы белорусскими реалиями польскую журналистку студентка. Так как же на самом деле обстоят дела с налогами для частных компаний у нас в стране?



— Плательщики налогов в Беларуси — организации как государственной, так и частной форм собственности. При этом перечень налогов для них одинаков. Различия в налогообложении (применяемые льготы, ставки, порядок определения налоговой базы) зависит от вида деятельности, — пояснили нам в Министерстве по налогам и сборам.



Малый бизнес в Беларуси «давят» настолько, что дают возможность применять специальные режимы уплаты налогов, в частности упрощенную систему налогообложения. А в целом о том, какой «невыносимый» климат для предпринимателей у нас создают, можно понять, изучив госпрограмму «Малое и среднее предпринимательство в Республики Беларусь» на сайте МНС. Хотя лучше спросить напрямую у работников почти 116 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса или любого из 252 тыс. ИП. Эти люди лучше всех знают о «запрещенном бизнесе», «мгновенной посадке в тюрьму», а особенно о «драконовских налогах», ведь в прошлом году именно на малый и средний бизнес пришлось более четверти ВВП нашей страны. Очевидно, что для них налоги подъемны. Но из польского вуза об этом, конечно же, лучше не говорить. А то, глядишь, внезапно очередную сессию не сдашь — неудобная правда глаза колет. Особенно если в стране, где «бизнес запрещен», он исправно пополняет казну солидными суммами, что позволяет повысить зарплаты бюджетникам. А вот в Польше, считающей себя «раем для ипэшников», те же бюджетники — полицейские — возмущены своим низким заработком.



Теперь пару слов о тюрьме как о мгновенной каре для тех, кто налоги не платит. Здесь «эксперту» с незаконченным высшим образованием советуем почитать Налоговый кодекс Беларуси. Там написано: за несвоевременную уплату налогов предусмотрено в первую очередь начисление пени. Безусловно, «пеня» и «тюрьма» в каком-то смысле даже рифмуются, но эти понятия — совсем не одно и то же, согласитесь.



— Также за неуплату или неполную уплату суммы налога, сбора (пошлины) статьей 14.4 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность в виде штрафа, — уточняют в МНС.



Штраф, конечно, вещь еще менее приятная, чем пеня, ведь он, как правило, больше. Но и это совсем не тюрьма. Ни мгновенная «посадка», ни отсроченная. Безусловно, более серьезные последствия, чем пеня и штраф, в Беларуси для предпринимателя все же могут наступить. Если доказан его умысел не платить налоги или их сумма, а также ущерб — значительные, то дело подпадает уже под ст. 243 Уголовного кодекса. В таком случае пеней или штрафом не отделаешься. Но это — мировая практика. Неуплата крупной суммы налогов в любой стране, даже в так любимых «змагарами» США, считается тяжким преступлением. И даже в Польше белоруске, смело размышляющей о том, в чем ни капли не понимает, стоит быть с уплатой налогов аккуратнее, если вдруг надумает открыть ИП.



Есть у нас для «эксперта» с образованием в 11 классов еще одна рекомендация: учите матчасть перед тем, как сочинять байки из польского склепа. Потому что пока ваше ценнейшее мнение о белорусских предпринимателях тянет на «незачет».



Алексей ГОРБУНОВ.