«Аэрофлот» сообщил о глобальном сбое в системе покупки билетов

В облачном сервисе Yandex Cloud сообщили РБК, что в одной из трех зон его доступности наблюдаются «проблемы с сетевой связностью», две другие работают нормально. «Инцидент привел к деградации сервисов некоторых клиентов. Техническая команда уже работает над исправлением инцидента», — отметили в Yandex Cloud и пообещали скорое восстановление работы.