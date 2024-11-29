«Аэрофлот» сообщил о глобальном сбое в системе покупки билетов

В системе бронирования Leonardo («Сирена-Трэвел») произошел сбой, из-за этого возникли проблемы с оформлением, переоформлением и возвратом билетов и дополнительных услуг, сообщила пресс-служба «Аэрофлота».
«На данный момент поставщиком услуг предпринимаются меры для скорейшего восстановления штатной работы системы», — заявили в компании.
Проблемы с оформлением билетов фиксируются на сайте перевозчика, в контакт-центрах и у агентов. Регистрация пассажиров в аэропорту, на сайте и в приложении работает штатно.
В Роскомнадзоре заявили о сбоях в работе банковских сервисов, служб доставки и операторов связи. «По предварительным данным, проблема связана с техническими неполадками на стороне одного из облачных сервисов, используемого для обеспечения функционирования указанных сервисов», — сообщили в пресс-службе ведомства ТАСС.
В облачном сервисе Yandex Cloud сообщили РБК, что в одной из трех зон его доступности наблюдаются «проблемы с сетевой связностью», две другие работают нормально. «Инцидент привел к деградации сервисов некоторых клиентов. Техническая команда уже работает над исправлением инцидента», — отметили в Yandex Cloud и пообещали скорое восстановление работы.
О сбое сообщили РБК и на платформе продажи цветов и подарков Flowwow. Там пояснили, что проблема связана с неполадками у «инфраструктурного партнера, который затронул многие сервисы, включая наше приложение и сайт».
В «Ростехе» позже сообщили, что сбой в работе системы бронирования авиабилетов Leonardo устранен.