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Систему бронирования авиабилетов Leonardo восстановили после сбоя

Госкорпорация «Ростех» возобновила работу системы бронирования авиабилетов Leonardo («Сирена-Трэвел»), сообщили РБК в пресс-службе корпорации. По данным «Ростеха» глобальный сбой произошел в работе ряда российских цифровых сервисов.

Источник: AP 2024

«Были приняты меры для скорейшего восстановления работы всех сервисов. В настоящее время система работает в штатном режиме», — говорится в сообщении.

О сбое в работе системы бронирования авиабилетов Leonardo сообщала ранее пресс-служба «Аэрофлота». Причем проблемы возникли только при переоформлении и возврате билетов, при регистрация авиапассажиров сложности не фиксировались.

Проблемы со связью возникли также и у онлайн-платформы продажи цветов и подарков Flowwow. По словам представителя, в настоящее время сайт и приложение «уже работают, но с ошибками».

Сбой в работе Рунета коснулся и одной из трех зон доступности Yandex Cloud — там возникли проблемы с сетевой связанностью. В пресс-службе платформы РБК сообщили, что оставшиеся две зоны работают в обычном режиме.

Позднее в «Яндексе» уточнили, что работа ресурсов была полностью восстановлена. В настоящее время проводится устранение остаточных последствий.

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