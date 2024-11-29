Систему бронирования авиабилетов Leonardo восстановили после сбоя

«Были приняты меры для скорейшего восстановления работы всех сервисов. В настоящее время система работает в штатном режиме», — говорится в сообщении.
О сбое в работе системы бронирования авиабилетов Leonardo сообщала ранее пресс-служба «Аэрофлота». Причем проблемы возникли только при переоформлении и возврате билетов, при регистрация авиапассажиров сложности не фиксировались.
Проблемы со связью возникли также и у онлайн-платформы продажи цветов и подарков Flowwow. По словам представителя, в настоящее время сайт и приложение «уже работают, но с ошибками».
Сбой в работе Рунета коснулся и одной из трех зон доступности Yandex Cloud — там возникли проблемы с сетевой связанностью. В пресс-службе платформы РБК сообщили, что оставшиеся две зоны работают в обычном режиме.
Позднее в «Яндексе» уточнили, что работа ресурсов была полностью восстановлена. В настоящее время проводится устранение остаточных последствий.