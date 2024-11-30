Нацбанк сохранил курс доллара и курс евро на 30 ноября

Национальный банк обнародовал курсы валют на 30 ноября 2024 года, субботу. В частности, на субботу сохранены курсовые значения доллара, евро и российского рубля, установленные перед выходными.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на субботу, 30 ноября, Национальный банк установил следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,5951 белорусского рубля, 1 евро — 3,7873 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,2927 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, которые действовали в пятницу, 29 ноября, курс доллара, курс евро и курс российского рубля более не корректировались.
Еще банковские карты могут не работать в Беларуси 30 ноября.