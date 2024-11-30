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Теплоход «Метеор» лидирует в голосовании за символы банкноты в 1000 рублей

Теплоход собрал более 22 тысяч голосов.

Источник: Аргументы и факты

Скоростной пассажирский теплоход на подводных крыльях «Метеор» занимает первое место в онлайн-голосовании за символы для оборотной стороны новой банкноты в 1000 рублей, собрав более 22 тысяч голосов. Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦБ РФ.

На втором месте находится памятник Салавату Юлаеву, установленный в Уфе, за которого проголосовало свыше 12 тысяч человек. Третью позицию занимает Саратовский автомобильный мост через реку Волгу, набравший больше 9 тысяч голосов.

В пятерку лидеров также вошли Дворец земледельцев в Казани с более чем 4 тысячами голосов и Жигулевская ГЭС на реке Волге, получившая почти 3 тысячи голосов.

Ранее ЦБ РФ представил варианты изображений для обновления тысячерублевой купюры. Лицевая сторона с Нижним Новгородом была представлена в прошлом году, поэтому ее менять не будут.