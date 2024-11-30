Теплоход «Метеор» лидирует в голосовании за символы банкноты в 1000 рублей

Скоростной пассажирский теплоход на подводных крыльях «Метеор» занимает первое место в онлайн-голосовании за символы для оборотной стороны новой банкноты в 1000 рублей, собрав более 22 тысяч голосов. Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦБ РФ.