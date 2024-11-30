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Подделки тенге с рекламными надписями: что нужно знать

Нацбанк предупреждает о фактах распространения полиграфической продукции, имитирующей подлинные банкноты национальной валюты, передает DKnews.kz.

Источник: Қазақстан Ұлттық Банкі

Национальный Банк Казахстана предупреждает о выявлении фактов распространения через социальные сети и мессенджеры рекламных объявлений, предлагающих к приобретению полиграфическую продукцию, имитирующую внешние признаки подлинных банкнот национальной валюты и имеющие посторонние надписи: «ПРАЗДНУЕМ ВМЕСТЕ!», «НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПЛАТЕЖНЫМ СРЕДСТВОМ», соответственно, считается подделкой.

Национальный Банк Казахстана обращает внимание, что в соответствии со статьей 231 Уголовного кодекса Республики Казахстан изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг подлежат уголовному преследованию.

По указанным случаям Национальный Банк Казахстана направил заявление в Министерство внутренних дел Казахстана для проведения проверки по факту их распространения.

В связи с вышеупомянутым, настоятельно рекомендуется проявлять повышенное внимание на надписи при использовании банкнот и проверять их на подлинность.

Национальный Банк также напоминает, что подлинные банкноты имеют ряд защитных признаков, которые легко определить при визуальном осмотре и на ощупь. Ознакомиться с этими признаками можно на официальном сайте Национального Банка и на Youtube канале Национального Банка:

1) О защитных элементах банкноты номиналом 5 000 тенге из новой серии «Сакский стиль».

2) О защитных элементах банкноты номиналом 10 000 тенге из новой серии «Сакский стиль».

3) О защитных элементах памятной банкноты 10 000 тенге, посвященной 30-летию тенге:

В случае обнаружения сомнительных банкнот, в том числе имитирующих внешние признаки подлинных денежных знаков, следует немедленно обратиться в правоохранительные органы.

Национальный Банк Казахстана на постоянной основе проводит работу по противодействию подделкам денежных знаков и настоятельно призывает граждан к осмотрительности и внимательности при использовании наличных денег.

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