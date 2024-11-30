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Волгоградские управляющие компании оштрафовали на 42,5 млн рублей

Недобросовестные УК, ресурсоснабжающие компании и ТСЖ по итогам проверок были оштрафованы за нарушения в деятельности.

Источник: РИА "Новости"

Согласно данным региональной ГЖИ, только в октябре текущего года недобросовестным управляющим компаниям было назначено 44 административных наказания, в числе которых штрафы на общую сумму 2,667 млн рублей.

Так, были зафиксированы нарушения лицензионных требований к управлению МКД, правил содержания и ремонта жилых помещений, требований по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

По поручению главы региона работа по защите прав жителей Волгоградской области проводится на постоянной основе.

ЖКХ