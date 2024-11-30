В Новосибирске установят новые дорожные камеры за 15,6 млн

В Новосибирске установят новый комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД. Информация появилась на сайте госзакупок 29 ноября.
Заказчиком дорожных камер стал центр организации дорожного движения. Первоначальная цена лота — 15 636 666 рублей.
Поставщик установит комплекс на перекресте Мочищенского шоссе и улицы Жуковского. Комплект должен включать в себя: 4 видеодатчика, 4 обзорные камеры, 4 системы электроснабжения и бесперебойного питания комплекса, а также 4 системы инфракрасной подсветки и контроллер определения текущей фазы светофора.
Срок поставки — 120 дней со дня заключения контракта.