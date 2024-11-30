В Севастополе молодые учителя получат доплату

«Мы вносим корректировку в порядок выплат. Это касается молодых педагогов, которые работают менее, чем на ставку. До этого на них не распространялась возможность считать их молодыми и получать доплату в размере 5 тысяч рублей. Сейчас мы это устранили, соответственно, педагоги будут получать доплату», — сообщил глава профильного департамента.