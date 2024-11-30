В Севастополе молодые учителя получат доплату

Как отметил в своем докладе директор департамента образования и науки Максим Кривонос, в ранее принятой программе развития образования в городе были предусмотрены средства на дополнительные выплаты молодым педагогам, впервые приступившим к работе в образовательных госучреждениях.
Однако без внимания остались те из них, кто работает на полставки. «Теперь коллизию устранили», сказал Кривонос.
«Мы вносим корректировку в порядок выплат. Это касается молодых педагогов, которые работают менее, чем на ставку. До этого на них не распространялась возможность считать их молодыми и получать доплату в размере 5 тысяч рублей. Сейчас мы это устранили, соответственно, педагоги будут получать доплату», — сообщил глава профильного департамента.
Ранее замглавы администрации крымской столицы — начальник управления образования Татьяна Сухина в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала, каких учителей не хватает республике и почему молодые педагоги некоторых специальностей не хотят идти в школы.
Напомним, с 1 марта в России удвоили с 5 до 10 тысяч рублей размер вознаграждения за классное руководство и кураторство для педагогических работников школ и колледжей в населенныхпунктах с населением менее 100 тысяч человек.