Курсы валют на 30 ноября, цены на нефть и металлы

Нефть: цены на нефть эталонных марок вернулись в «плюс» вечером в пятницу при низкой интенсивности торгов из-за праздников в США, инвесторы оценивают обстановку на Ближнем Востоке. Об этом пишет Интерфакс-Казахстан.
Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 20:24 аст торговались по 73,37 доллара за баррель, что на 0,09 доллара (0,12%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Срок обращения январских фьючерсов истекает с закрытием рынка в пятницу. Более активно торгуемые контракты на февраль прибавляют в цене 0,35 доллара (0,48%) и стоят 73,13 доллара за баррель.
Фьючерсы на нефть WTI на январь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене к указанному времени на 0,75 доллара (1,09%), до 69,47 доллара за баррель.
Металлы: стоимость золота росла в пятницу вечером, однако, по итогам ноября может показать максимальное с сентября 2023 года месячное снижение, свидетельствуют данные торгов, пишет 1prime.ru.
По состоянию на 20:42 аст цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 14,71 доллара, или на 0,55%, до 2 679,51 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 1,81%, до 31,11 доллара за унцию.
Криптовалюта: по данным портала coinmarketcap.com, на 20:50 аст bitcoin торговался по 97 342,8 долларов. За последние 24 часа первая криптовалюта подорожала на 2,14%, а ее капитализация составила 1,9 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 3 584,3 долларов, повысившись в цене на 0,07%. Капитализация этой криптовалюты составила 431,2 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 3,38 трлн долларов.
Курс тенге: Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 30 ноября. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 29 ноября, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 29 ноября.
1 австралийский доллар 332,45 тенге.
1 азербайджанский манат 301,6 тенге.
10 армянский драм 13,04 тенге.
1 белорусский рубль 156,52 тенге.
1 бразильский реал 85 тенге.
10 венгерских форинтов 13,1 тенге.
1 гонконгский доллар 65,68 тенге.
1 грузинский лари 185,56 тенге.
1 датская крона 72,42 тенге.
1 дирхам ОАЭ 139,19 тенге.
1 доллар США 511,22 тенге.
1 евро 540,05 тенге.
1 индийская рупия 6,05 тенге.
1000 иранский риал 12,02 тенге.
1 канадский доллар 365,03 тенге.
1 китайский юань 70,61 тенге.
1 кувейтский динар 1664,51 тенге.
1 кыргызский сом 5,89 тенге.
1 малазийский ринггит 115,14 тенге.
1 мексиканский песо 25,02 тенге.
1 молдавский лей 28,09 тенге.
1 норвежская крона 46,15 тенге.
1 польский злотый 125,67 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 136,1 тенге.
1 российский рубль 4,73 тенге.
1 СДР 671,7 тенге.
1 сингапурский доллар 381,42 тенге.
1 таджикский сомони 47,12 тенге.
1 тайский бат 14,9 тенге.
1 турецкая лира 14,74 тенге.
100 узбекских сумов 3,99 тенге.
1 украинская гривна 12,29 тенге.
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 648,94 тенге.
1 чешская крона 21,38 тенге.
1 шведская крона 46,88 тенге.
1 швейцарский франк 580,73 тенге.
1 южноафриканский ранд 28,32 тенге.
100 южнокорейских вон 36,63 тенге.
1 японская иена 3,41 тенге.