Курсы валют на 30 ноября, цены на нефть и металлы

Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 20:24 аст торговались по 73,37 доллара за баррель, что на 0,09 доллара (0,12%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Срок обращения январских фьючерсов истекает с закрытием рынка в пятницу. Более активно торгуемые контракты на февраль прибавляют в цене 0,35 доллара (0,48%) и стоят 73,13 доллара за баррель.