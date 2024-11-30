Средняя зарплата в Волгоградской области превысила 58 тысяч рублей

Как отметили специалисты, ежемесячные изменения зависят от премий, отпускных и других выплат. Например, в период летних отпусков традиционно отмечается рост начисленной заработной платы. В то же время в декабре фиксируются премиальные выплаты по итогам года. Эта тенденция характерна для всех регионов страны.