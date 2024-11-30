Средняя зарплата в Волгоградской области превысила 58 тысяч рублей

Согласно информации ведомства статистики, средний размер зарплаты за сентябрь 2024 года в крупных, средних и малых организациях Волгоградской области составил 58 304 рубля. По сравнению с сентябрем 2023-го он вырос на 19,2%.
Как отметили специалисты, ежемесячные изменения зависят от премий, отпускных и других выплат. Например, в период летних отпусков традиционно отмечается рост начисленной заработной платы. В то же время в декабре фиксируются премиальные выплаты по итогам года. Эта тенденция характерна для всех регионов страны.
Для анализа изменения уровня оплаты труда используются данные за период с начала года. Так, с января по сентябрь 2024 года ее размер в Волгоградской области составил 56 813 рублей, что превышает показатель аналогичного периода 2023-го на 16,9%.