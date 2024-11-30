Мост через реку Вихоревку открыли в Братском районе

В Братском районе завершилось открытие нового моста через реку Вихоревка, который заменил старую деревянную конструкцию. Работы стоимостью в 431,1 млн рублей прошли на автодороге «Подъезд к селу Кузнецовка». Теперь максимальная нагрузка на новый мост составляет 60 тонн, сообщает ИА IrkutskMedia.
По информации от правительства Иркутской области, ранее мост длиной 48 м находился в ветхом состоянии. Специалисты дорожной службы Иркутской области установили железобетонные опоры и заменили деревянный настил.
«О капитальном ремонте моста через реку Вихоревка местные жители просили давно. Старый мост был в плохом состоянии. Работы на нём завершили в июле, местные жители активно им пользуются. Сейчас окончен капитальный ремонт автомобильных подходов к нему. Объект введён в эксплуатацию. Поздравляю дорожников и местных жителей с этим радостным событием», — сказал министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.
Кроме того, капитально отремонтированы автомобильные подходы к мосту общей протяжённостью 2,5 км. На подходах были заменены восемь водопропускных труб, оборудованы шесть примыканий местных дорог, уложено двухслойное асфальтобетонное покрытие, а также обустроена автобусная остановка с павильоном и новым освещением. На подходах и на самом мосту установили металлическое барьерное ограждение, нанесли разметку и установили дорожные знаки.