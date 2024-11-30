Мост через реку Вихоревку открыли в Братском районе

«О капитальном ремонте моста через реку Вихоревка местные жители просили давно. Старый мост был в плохом состоянии. Работы на нём завершили в июле, местные жители активно им пользуются. Сейчас окончен капитальный ремонт автомобильных подходов к нему. Объект введён в эксплуатацию. Поздравляю дорожников и местных жителей с этим радостным событием», — сказал министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.