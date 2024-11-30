Подъезды домов во Владивостоке пропахли фекалиями из-за бездействия УК и «ловушки закона»

О проблеме жильцы пишут в telegram-чат главы города Константина Шестакова. Они утверждают, что в домах №№ 94, 96, 98, 100, 102, 104 на проспекте Красного Знамени — это линия домов, построенных вплотную друг к другу — уже два месяца ощущается стойкий запах содержимого канализации. Причину вони жильцы определить не могут, потому что доступа в подвальные помещения у них нет, но у жильцов есть уверенное предположение, что проблема в засоре канализационных колодцев.