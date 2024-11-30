Подъезды домов во Владивостоке пропахли фекалиями из-за бездействия УК и «ловушки закона»

О проблеме жильцы пишут в telegram-чат главы города Константина Шестакова. Они утверждают, что в домах №№ 94, 96, 98, 100, 102, 104 на проспекте Красного Знамени — это линия домов, построенных вплотную друг к другу — уже два месяца ощущается стойкий запах содержимого канализации. Причину вони жильцы определить не могут, потому что доступа в подвальные помещения у них нет, но у жильцов есть уверенное предположение, что проблема в засоре канализационных колодцев.
Заявки на прочистку канализации, насколько известно жильцам, служба водоканала принимает только от управляющих компаний, а не от самих жильцов как частных лиц. Управляющая компания, обслуживающая это линию домов, решением проблемы, однако, заниматься не желает, утверждают заявители. (Также жильцы считают незаконным лишение лицензии их прошлой УК «Атлант», к работе которой у них претензий не было; а УК «Город» взамен «Атланта» людям «навязали»).
«Таким образом, мы, жители домов, попали в ловушку законов и некомпетенции действующей УК», — заявляют жильцы и требуют «в срочном порядке» провести очистку канализационных колодцев, если уж поменять управляющую компанию или заставить работать имеющуюся нельзя.
Горожане (видимо, предвидя реакцию «Примводоканала» в виде памятки о культуре пользования бытовой канализацией — мол, сами виноваты, нечего влажные салфетки и детские подгузники туда выбрасывать) обращают внимание на то, что проблемы с канализацией начались аккурат после того, как в эксплуатацию ввели два новых дома на улице Толстого. (Скорее всего, имеются в виду ЖК «Бригантина» на Толстого, 40а и ЖК «Олимп» на Грибоедова, 46а — прим. ред.).
Бесспорно, стремление некоторых жильцов смывать в канализацию всё, что по габаритам помещается в унитаз, отнюдь не продлевает жизнь канализационной системы. Но если бы дело было только в жильцах, все дома в городе воняли бы примерно одинаково.
Напоминаем, ранее жильцы этой и соседней линии домов жаловались на засилье крыс в подъездах, которые даже проникают в квартиры и там портят имущество.