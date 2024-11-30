Собянин: первые в России цифровые станции на транспорте работают уже три месяца

Первые в России цифровые станции городского транспорта работают уже три месяца. Они открыты на станции «Марьина Роща» Большой кольцевой линии метро и в терминале № 1 московского городского вокзала Нижегородская. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.
«Пассажиры сразу оценили нововведения. Больше всего люди остались довольны индикацией загруженности вагонов и информативностью цифровой навигации. Кстати, в разработке всех технологий участвовали отечественные компании», — написал мэр Москвы.
В числе новшеств — цифровые указатели. На них можно найти актуальную информацию о маршрутах, правилах поведения в метро, а еще они помогают планировать поездки. А на сенсорных стелах — посмотреть схему станции, ее оборудование и карту района.
Цифровая стойка «Живое общение» на станции «Марьина Роща» за три месяца ответила примерно на шесть тысяч вопросов пассажиров. А благодаря новой конструкции турникетов пропускная способность увеличилась более чем на 30 процентов.
Автоматами для продажи билетов с новым дизайном и интуитивно понятным меню воспользовались уже свыше 1,2 тысячи человек. А мини-проекторы на эскалаторах теперь информируют о погоде и показывают полезные объявления.
Планируется, что к 2030 году до 30 процентов всей навигации в метро будет цифровой и с улучшенными функциями.