Картофель и яблоки будут ввозить в межсезонье в Беларусь без пошлин

Льгота будет действовать с 1 января по 31 июля следующего года.
«Речь идет, в частности, о поставках картофеля в объеме не более 150 тысяч тонн в Россию, поставках моркови в объеме не более 55 тысяч тонн в РФ и в объеме не более 5 тысяч тонн в Беларуси, а также о поставках яблок в объеме не более 230 тысяч тонн в Российскую Федерацию и в объеме не более 20 тысяч тонн в Республику Беларусь», — говорится на сайте Комиссии.
Член Коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев обратил внимание, что в межсезонье каждый год цены на плодоовощную продукцию колеблются. По его словам, связано это с тем, что заканчиваются запасы отечественных товаров.
Беспошлинный ввоз моркови, картофеля и яблок позволит повысить их доступность, учитывая, что в 2024-м был собран меньший урожай.
Министр добавил, что данную тарифную льготу будут предоставлять при наличии подтверждения, выданного уполномоченным органом.