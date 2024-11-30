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Картофель и яблоки будут ввозить в межсезонье в Беларусь без пошлин

МИНСК, 30 ноя — Sputnik. Тарифную льготу предоставят для Беларуси и России, страны освободят от ввозной таможенной пошлины в отношении отдельных видов плодоовощной продукции, которые предназначены для реализации в розничной торговле или последующей переработки, такой решение принял Совет ЕЭК.

Источник: Sputnik.by

Льгота будет действовать с 1 января по 31 июля следующего года.

«Речь идет, в частности, о поставках картофеля в объеме не более 150 тысяч тонн в Россию, поставках моркови в объеме не более 55 тысяч тонн в РФ и в объеме не более 5 тысяч тонн в Беларуси, а также о поставках яблок в объеме не более 230 тысяч тонн в Российскую Федерацию и в объеме не более 20 тысяч тонн в Республику Беларусь», — говорится на сайте Комиссии.

Член Коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев обратил внимание, что в межсезонье каждый год цены на плодоовощную продукцию колеблются. По его словам, связано это с тем, что заканчиваются запасы отечественных товаров.

Беспошлинный ввоз моркови, картофеля и яблок позволит повысить их доступность, учитывая, что в 2024-м был собран меньший урожай.

Министр добавил, что данную тарифную льготу будут предоставлять при наличии подтверждения, выданного уполномоченным органом.

экономика
сельское хозяйство
торговля