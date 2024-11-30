Картофель и яблоки будут ввозить в межсезонье в Беларусь без пошлин

«Речь идет, в частности, о поставках картофеля в объеме не более 150 тысяч тонн в Россию, поставках моркови в объеме не более 55 тысяч тонн в РФ и в объеме не более 5 тысяч тонн в Беларуси, а также о поставках яблок в объеме не более 230 тысяч тонн в Российскую Федерацию и в объеме не более 20 тысяч тонн в Республику Беларусь», — говорится на сайте Комиссии.