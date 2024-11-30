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Более 180 домов снесут при реализации проекта КРТ на Автозаводе

Под снос также пойдут нежилые дома и хозпостройки.

Источник: Комсомольская правда

182 дома снесут в Нижнем Новгороде при реализации проекта КРТ. Об этом сообщил GiperNN.

Согласно информации, мастер-план реновации в Автозаводском районе представил начальник управления градостроительного проектирования Института развития агломерации региона Денис Федулов. Речь идет о жилом комплексе, который будет расположен в границах улиц Минеева, Космической, Мончегорской, Коломенской и Проезжей. Жителей многоквартирных домов планируют расселить, а сами дома снести, однако перед этим будет проведено голосование — если ⅔ жителей неаварийного дома проголосуют против участия в проекте, то дом исключат из проекта КРТ.

Кроме того, под снос попадают и нежилые дома, а также хозпостройки. Помимо домов, на территории планируют построить рынок, высотный офис, школу и детсады.

недвижимость