Более 180 домов снесут при реализации проекта КРТ на Автозаводе

Согласно информации, мастер-план реновации в Автозаводском районе представил начальник управления градостроительного проектирования Института развития агломерации региона Денис Федулов. Речь идет о жилом комплексе, который будет расположен в границах улиц Минеева, Космической, Мончегорской, Коломенской и Проезжей. Жителей многоквартирных домов планируют расселить, а сами дома снести, однако перед этим будет проведено голосование — если ⅔ жителей неаварийного дома проголосуют против участия в проекте, то дом исключат из проекта КРТ.