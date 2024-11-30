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Молдова получит кредит более чем в 140 млн евро для оптимизации теплоснабжения

КИШИНЕВ, 30 ноя — Sputnik. Правительство Молдовы получит от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) кредит в размере 143,5 миллиона евро для оптимизации системы централизованного теплоснабжения Кишинева. Соответствующее кредитное соглашение подписали министр энергетики Виктор Парликов и замдиректора ЕБРР Октавиан Косташ.

Источник: Sputnik.md

Предполагается, что за счет полученных средств будут установлены 2510 индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) и реализована система горизонтального распределения в 1665 многоквартирных домах, что даст потребителям возможность самостоятельно регулировать энергопотребление и отопление в квартирах. Согласно расчетам, это может сократить потери тепла до 30% и снизить затраты потребителей.

Также будут проведены работы по замене облицовки жилых домов, реконструкции первичных тепловых сетей и строительству двух насосных станций.

Данный кредит является частью крупного проекта по модернизации энергетической инфраструктуры Молдовы, общий бюджет которого превышает 326 миллионов евро и поддерживается за счет кредитов от ЕБРР и Европейского инвестиционного банка, а также грантов Восточноевропейского партнерства и Инвестиционной платформы соседства ЕС.

экономика
энергетика