Молдова получит кредит более чем в 140 млн евро для оптимизации теплоснабжения

Предполагается, что за счет полученных средств будут установлены 2510 индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) и реализована система горизонтального распределения в 1665 многоквартирных домах, что даст потребителям возможность самостоятельно регулировать энергопотребление и отопление в квартирах. Согласно расчетам, это может сократить потери тепла до 30% и снизить затраты потребителей.
Также будут проведены работы по замене облицовки жилых домов, реконструкции первичных тепловых сетей и строительству двух насосных станций.
Данный кредит является частью крупного проекта по модернизации энергетической инфраструктуры Молдовы, общий бюджет которого превышает 326 миллионов евро и поддерживается за счет кредитов от ЕБРР и Европейского инвестиционного банка, а также грантов Восточноевропейского партнерства и Инвестиционной платформы соседства ЕС.