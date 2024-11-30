Молдова получит кредит более чем в 140 млн евро для оптимизации теплоснабжения

Предполагается, что за счет полученных средств будут установлены 2510 индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) и реализована система горизонтального распределения в 1665 многоквартирных домах, что даст потребителям возможность самостоятельно регулировать энергопотребление и отопление в квартирах. Согласно расчетам, это может сократить потери тепла до 30% и снизить затраты потребителей.