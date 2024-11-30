Строительство развязки в Пашенном подходит к концу

Строительство развязки в Пашенном уверенно подходит к концу. Как рассказали в мэрии, сейчас подрядчик уже установил систему сигнализации и блокировки на железнодорожных путях, а также завершает монтаж охранного ограждения путей. Как только данные работы будут закончены, начнется приемка, в ходе которой объект проверят представители городской администрации, Стройнадзора и ГИБДД: при положительном заключении развязку введут в эксплуатацию.