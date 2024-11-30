На градсовете рассказали о концепции комплекса «Пермь-Сити»

Председатель комитета по развитию инфраструктуры регионального заксобрания Павел Черепанов на последующей пресс-конференции заметил, что земля, в отношении которой разработана концепция ансамбля «Сити», находится в краевой собственности, ее впоследствии планируется развивать. «Нам важно было собрать в этом проекте все, в том числе перспективную застройку. Эта модель была хорошо принята на градсовете. Я думаю, когда в Прикамье станут запускать механизм застройки “Пермь-Сити”, представленную “Кортросом” концепцию возьмут за базовую», — считает Павел Черепанов. Сейчас в правительстве региона прорабатывают будущее наполнение этой локации и механизмы ее освоения, однако уже сейчас власти считают, что там разместятся не жилые, а офисные объекты.