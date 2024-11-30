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На градсовете рассказали о концепции комплекса «Пермь-Сити»

На региональном градсовете представители группы «Кортрос» рассказали о концепции комплекса «Пермь Сити», который может разместиться в районе Товарного двора в Дзержинском районе Перми.

«Кортрос» на градсовете 29 ноября презентовал концепцию комплексного развития микрорайона ДКЖ. Также по просьбе краевых властей девелопер разработал эскизы реновации Товарного двора, где планируется возвести деловые и офисные здания, где построят многофункциональную спортивную арену.

Так, ансамбль «Сити» будет состоять из высотных объектов. Комплекс башен предлагается выполнить в цветах пяти металлов, ассоциирующихся с промышленностью в Пермском крае — латуни, чугуна, меди, стали и алюминия. «Пермь-Сити» имеет все шансы, чтобы стать новым символом города, чтобы его печатали на открытках и рисовали«, — считают в архитектурном бюро “МЛА+”, которое разработало концепцию. Предполагается, что максимальная высота зданий в “Сити” составит 40 этажей. Также в ансамбле разместятся Сити-сад с площадками для отдыха, спорта и игр, Товарная аллея, которая будет вести к Дому культуры железнодорожников.

Председатель комитета по развитию инфраструктуры регионального заксобрания Павел Черепанов на последующей пресс-конференции заметил, что земля, в отношении которой разработана концепция ансамбля «Сити», находится в краевой собственности, ее впоследствии планируется развивать. «Нам важно было собрать в этом проекте все, в том числе перспективную застройку. Эта модель была хорошо принята на градсовете. Я думаю, когда в Прикамье станут запускать механизм застройки “Пермь-Сити”, представленную “Кортросом” концепцию возьмут за базовую», — считает Павел Черепанов. Сейчас в правительстве региона прорабатывают будущее наполнение этой локации и механизмы ее освоения, однако уже сейчас власти считают, что там разместятся не жилые, а офисные объекты.

недвижимость