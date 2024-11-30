В Воронеже на два пригородных маршрута выйдут новые автобусы

Старые «Газели» на пригородных маршрутах № 312А (Воронеж (Юго-Западный рынок) — Новая Усмань) и № 312Д (Отрожка — Новая Усмань) заменят новыми автобусами средней вместимости KAMAZ-Vega с низкопольной задней площадкой, электронными табло и USB-разъемами для зарядки телефонов в салоне. Об этом рассказали в сообществе «Город и транспорт» в пятницу, 29 ноября. Автобусы выйдут на линию «в скором времени», о конкретных сроках пока не сообщается.