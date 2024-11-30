Губернатор: в Калининград прибыли четыре новых троллейбуса

В сентябре 2024 года в результате торгов был заключён контракт с ООО «Торговый дом СТМ» на поставку 12 новых троллейбусов «Синара-6254». В октябре 2024 определили поставщика еще двух новых троллейбусов. Им стало вологодское ООО «Торговый дом Транс-Альфа». По обоим контрактам транспорт должен быть поставлен с 15 ноября до 15 декабря 2024 года.