Татарстан получил 2 млрд рублей на развитие туризма за три года

В 2024 году на поддержку туризма в Татарстане предусмотрено 325,8 млн рублей. Эти деньги направлены на создание модульных средств размещения, субсидирование туристических проектов и обучение кадров. Шесть проектов получили 56,8 млн рублей на покупку модульных домов, а завершение создания 87 номеров в рамках 10 проектов, начатых в 2023 году, ожидается в этом году.