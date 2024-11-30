Фонду ЖСС разрешили построить четыре трёхэтажных дома в Немане

Фонду ЖСС разрешили построить четыре многоквартирных дома в Немане. Информацию об этом опубликовали на сайте регионального правительства.
Разрешение выдали ООО СЗ «535-Строй», которое входит в группу компаний фонда «Жилищное и социальное строительство Калининградской области». Трёхэтажные здания появятся на участке с кадастровым номером 39:07:010013:232. Их собираются разместить на 1,8 гектара земли в районе улиц Советской и Октябрьской.
Высота домов составит три этажа. Площадь каждого объекта — около двух тысяч квадратных метров. Строительство зданий рассчитывают завершить в декабре 2026 года.
Отметим, что под Неманом сейчас возводят крупную гигафабрику «Росатома». Власти говорили о необходимости строительства жилья в восточном муниципалитете, в том числе для будущих работников предприятия. Завод собираются запустить в 2025 году.