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На $162,1 миллиона уменьшили бюджет Алматы

АСТАНА, 30 ноя — Sputnik. Сразу на 82,9 миллиарда тенге (162,1 миллиона долларов) уменьшили бюджет Алматы решением маслихата.

Источник: Sputnik.kz

Из них 18,1 миллиарда тенге (35,4 миллиона долларов) будут сэкономлены в результате госзакупок, а 57,9 миллиардов тенге (113,2 миллиона долларов) — за счет их переноса на следующий год.

Руководитель управления финансов города Канат Сухамбеков сообщил, что в бюджет будут внесены изменения, связанные с перераспределением средств между администраторами бюджетных программ.

«Основные причины переноса средств на 2025 год — это ненадлежащее исполнение договорных обязательств подрядчиками, длительное проведение конкурсных процедур».

отметил Канат Сухамбеков.

Также было объявлено о дополнительном выделении 21,3 миллиардов тенге (51,7 миллиона долларов) в связи с опережением темпов работ по новым инициативам.

Эти средства будут направлены на дофинансирование социально значимых проектов и мероприятий.

экономика
бюджет