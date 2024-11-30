На $162,1 миллиона уменьшили бюджет Алматы

Из них 18,1 миллиарда тенге (35,4 миллиона долларов) будут сэкономлены в результате госзакупок, а 57,9 миллиардов тенге (113,2 миллиона долларов) — за счет их переноса на следующий год.
Руководитель управления финансов города Канат Сухамбеков сообщил, что в бюджет будут внесены изменения, связанные с перераспределением средств между администраторами бюджетных программ.
«Основные причины переноса средств на 2025 год — это ненадлежащее исполнение договорных обязательств подрядчиками, длительное проведение конкурсных процедур».
Также было объявлено о дополнительном выделении 21,3 миллиардов тенге (51,7 миллиона долларов) в связи с опережением темпов работ по новым инициативам.
Эти средства будут направлены на дофинансирование социально значимых проектов и мероприятий.