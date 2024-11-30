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Белстат: минчане тратят на продукты больше денег, чем жители регионов

МИНСК, 30 ноя — Sputnik. Каждый пятый белорус выбирает для жизни столицу, здесь же учится каждый второй студент или магистрант, об том свидетельствуют данные Белстата.

Источник: Sputnik.by

Белстат опубликовал брошюру «Удельный вес города Минска в общереспубликанских основных социально-экономических показателях в январе-октябре 2024 года».

Согласно данным Главного статистического управления города, средний возраст жителя столицы составляет 40,6 лет.

«На покупку продуктов питания домашние хозяйства Минска расходовали денежных средств больше, чем домашние хозяйства в среднем по республике на 15,5%», — говорится в сообщении.

Помимо того, минчане предпочитают отечественные продукты. Так, магазины за январь-сентябрь текущего года реализовали 72,5% продуктов питания отечественного производства.

Белорусский чек

Согласно данным Белстата, однодневный розничный товарооборот на душу населения (средний чек) за десять месяцев составил 25,9 рубля.

Статистика показывает, что розничная торговля в Беларуси значительно оживилась — так, в сентябре этот показатель был немного меньше — 22,4 рубля.

Средняя номинальная начисленная зарплата работников в октябре составила 2 363,4 рубля. Самые высокие зарплаты в Минске — средняя 3149,4 рубля, в Могилевской области данный показатель наименьший по стране −1974,6 рубля.

экономика